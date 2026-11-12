Det är bara dagar kvar innan det nya ”Grand theft auto VI” släpps. Men det är inte bara positivt för alla som har längtat efter spelet, det gäller också att tänka till om man har en relation. Det säger par- och relationsterapeuten Erika Sollén till P4 Västerbotten.

– Man behöver prata med sin partner: ’Vad har man för förväntningar nu? Just nu kommer jag fokusera på det här spelet’. Det handlar om kommunikation, det är A och O i en relation.

I spelet kan man också bygga upp en kärleksrelation mellan huvudkaraktärerna, något som skulle kunna leda till svartsjuka även i verkligheten. Men även där gäller det att prata – utan att förlöjliga varandra, menar Sollén.