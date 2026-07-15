Paypal lyfter i förhandeln efter uppgifter om bud

Betaljätten Paypal rusar i den amerikanska förhandeln efter att fintechstartupen Stripe och riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på över 53 miljarder dollar, uppger källor för Financial Times. Budet på motsvarande drygt 513 miljarder kronor skulle innebära en premie på 28 procent över tisdagens stängningskurs.

Aktien rusar över 20 procent i den amerikanska förhandeln.