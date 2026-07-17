Person fotade skyddsobjekt med bilens inbyggda kameror

En person fotograferade ett skyddsobjekt på Lovön på Ekerö utanför Stockholm med bilens inbyggda kameror. Personen, som är utländsk medborgare, omhändertogs av skyddsvakter på fredagsförmiddagen.

”Efter kontroll tar polisen beslut om att låta gripa mannen och ta bilen i beslag. Mannen misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet”, skriver polisen på sin hemsida.

Av polisnotisen framgår inte vilket skyddsobjekt det rör sig om, men på Lovön ligger bland annat huvudkontoret för Försvarets radioanstalt (FRA),