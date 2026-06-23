Säpo: Iran fortsätter värva unga svenskar för attentat
Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens nya bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige, skriver TT.
Enligt säkerhetspolischefen Charlotte von Essen går terrorhotet och säkerhetshotet allt mer in i varandra.
– På det sättet att vi ser att statliga aktörer använder sig av proxys för att utföra attentat, och ett sådant attentat kan ju i vissa fall utgöra ett terrorattentat.
Ryssland utgör samtidigt fortsatt det största hotet mot Sverige. Säpo vet exempelvis att Ryssland har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om.
– Kartläggningen kan användas vid senare tillfälle, det kan vara en del av en krigsförberedande åtgärd, säger von Essen till TT.