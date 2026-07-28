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Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, under en pressträff efter ett extra regeringssammanträde. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska säkerhetsläget

Regeringen inför ny strategi för psykologiskt försvar

Av Hannah Gustafsson
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Regeringen har beslutat om en ny strategi för psykologiskt försvar, skriver Aftonbladet.

Man ska bland annat öka samarbetet mellan Myndigheten för psykologiskt försvar och nationella cybersäkerhetsnätverk. Det säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på en pressträff efter regeringens extrainsatta sammanträde.

– Vi ser hur utvecklingen av AI för mycket positivt med sig men också används för att skada samhället.

En annan del av strategin handlar om att öka den allmänna kunskapen kring påverkanskampanjer från främmande makt, skriver SvD.

Ministern: ”Vi behöver en tydlig styråra i det här arbetet”
Aftonbladet
Bohlin: Det psykologiska försvaret bör genomsyra hela totalförsvarets arbete
www.tv4.se
Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L): Arbetsförmedlingen ska se över främjandelagen
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
AI ska kunna användas för att kartlägga främmande aktörer
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Medieberedskapen är en av de fyra pelarna
pressmeddelande · www.regeringen.se
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Svenska säkerhetslägetCarl-Oskar BohlinModeraternaMyndigheten för psykologiskt försvarArtificiell intelligensFörsvarspolitikPolitik