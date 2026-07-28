Regeringen inför ny strategi för psykologiskt försvar

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, under en pressträff efter ett extra regeringssammanträde.

Regeringen har beslutat om en ny strategi för psykologiskt försvar, skriver Aftonbladet.

Man ska bland annat öka samarbetet mellan Myndigheten för psykologiskt försvar och nationella cybersäkerhetsnätverk. Det säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på en pressträff efter regeringens extrainsatta sammanträde.

– Vi ser hur utvecklingen av AI för mycket positivt med sig men också används för att skada samhället.

En annan del av strategin handlar om att öka den allmänna kunskapen kring påverkanskampanjer från främmande makt, skriver SvD.