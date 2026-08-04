ÖB: Vi bör vara medvetna om antagonistiska ryska mål

Det går inte att utesluta att Sverige blir måltavlan om Ryssland går till angrepp mot ett europeiskt land för att testa Natos sammanhållning. Det säger Överbefälhavare Michael Claesson i en intervju med SvD.

– Utan att vilja skrämmas på något sätt behöver vi skapa en medvetenhet om att det finns långsiktiga strategiska mål från rysk sida som är antagonistiska, säger han.

Risken för ett traditionellt militärt angrepp med till exempel stridsvagnar bedöms fortsatt som låg, delvis på grund av att den typen av resurser befinner sig i strid i Ukraina. Enligt ÖB handlar det snarare om mindre militära operationer med syftet att identifiera sårbarheter och ”få oss att tappa tilltro till vår egen förmåga”.