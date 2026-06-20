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Ewa Skoog Haslum, chef för operationsledning hos Försvarsmakten. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska säkerhetsläget

Viceamieralen: Vi har ”fenomenal” koll på vad som händer runt Östersjön

Av Tor Gasslander
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Sveriges lägesbild av vad som pågår i Östersjön är ”fenomenal”. Det säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, till TT.

ÖB Michael Claesson har vid flera tidigare tillfällen sagt att Ryssland skulle kunna testa Natos samarbetsförmåga, till exempel genom att ockupera en obebodd svensk ö militärt. Det scenariot menar Skoog Haslum är mindre troligt. Hon menar att Ryssland mer troligt kommer att hålla sig till olika former av sabotage och störningar.

– Sedan är det alltid svårt att förutse exakt vad som kommer att hända.

Skoog Haslum menar att Sverige är förberedda på allt – och att Nato går att lita på
TT
ÖB: Sverige måste fortsätta rusta (11 maj)
Sveriges Television
Michael Claesson varnade tidigare i år för att Ryssland skulle kunna ockupera en svensk ö (15 april)
www.thetimes.com
”Det enda språk de försår är våld”
www.politico.eu
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Svenska säkerhetslägetRysslandEwa Skoog HaslumMichael ClaessonNatoFörsvarsmakten