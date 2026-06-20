Viceamieralen: Vi har ”fenomenal” koll på vad som händer runt Östersjön

Sveriges lägesbild av vad som pågår i Östersjön är ”fenomenal”. Det säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, till TT.

ÖB Michael Claesson har vid flera tidigare tillfällen sagt att Ryssland skulle kunna testa Natos samarbetsförmåga, till exempel genom att ockupera en obebodd svensk ö militärt. Det scenariot menar Skoog Haslum är mindre troligt. Hon menar att Ryssland mer troligt kommer att hålla sig till olika former av sabotage och störningar.

– Sedan är det alltid svårt att förutse exakt vad som kommer att hända.