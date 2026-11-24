Peru stänger 58 hamnar – El Niño orsakar höga vågor
Peruanska myndigheter har tillfälligt stängt 58 hamnar på grund av höga vågor, rapporterar Reuters.
Vågorna längs kusten har orsakats av väderfenomenet El Niño, som gjort vattnet i norra Peru drygt sex grader varmare än normalt.
Ytterligare 47 hamnar i landet har delvis stängts, enligt kustbevakningen. Beroende på förhållandena kan restriktionerna komma att utökas till fiske och fritidsaktiviteter vid kusten.
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