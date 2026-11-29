Pizza med kniv och gaffel – här utbildas framtidens butlers
När världens rika blir allt rikare ser en nederländsk butlerskola nya affärsmöjligheter. I ett gammalt kloster utbildas framtidens tjänstefolk åt den ekonomiska eliten, skriver The…
The New York Times
Stand Up Straight. Eat Pizza With a Fork. This Is Butler School.
An academy in the Netherlands offers an eight-week…
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