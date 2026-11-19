Har Brexit varit ett fiasko? Tio år efter folkomröstningen längtar allt fler britter tillbaka till EU och sedan även premiärminister Andy Burnham gläntat på dörren har den gamla striden vaknat till liv.

Men frågan är om britterna är välkomna tillbaka och i så fall i vilken form. Ett toppmöte i Bryssel kan ge en första fingervisning om vägen framåt.