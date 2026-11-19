Politiska läget i Storbritannien • Omni förklarar
Plötsligt snackar britterna om EU igen – men är de välkomna tillbaka?
Har Brexit varit ett fiasko? Tio år efter folkomröstningen längtar allt fler britter tillbaka till EU och sedan även premiärminister Andy Burnham gläntat på dörren har den gamla striden vaknat till liv.
Men frågan är om britterna är välkomna tillbaka och i så fall i vilken form. Ett toppmöte i Bryssel kan ge en första fingervisning om vägen framåt.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen