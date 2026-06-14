Poddar: Så överlevde han sex dagar på Mount Everest

Räddningspersonal hjälper bergsguiden efter att han hittats på Mount Everest. (Niranjan Shrestha /AP/TT)

Bergsguiden sörjdes för sin död – hittades kravlande på Mount Everest. Så ska Sverige massevakuera vid krig och är det inte dags att bojkotta fotbolls-VM nu? Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...

... hur Dawa Sherpa lyckades överleva sex dagar på Everest

Bergsguiden Dawa Sherpa gjorde det omöjliga. I BBC:s podd berättar de hur det gick till när han överlevde i nästan en vecka på en av de farligaste delarna av Mount Everest trots väldigt lite mat, inget vatten och knappa förnödenheter. Familjen hade till och med börjat sörja hans död när ett städteam som arbetade på berget upptäckte hur han kravlade sig tillbaka mot baslägret.

... varför Sverige övar på att massevakuera befolkningen

Sverige har ingen gräns till Ryssland, men det tar ändå bara två och en halv minut för en Iskander-robot som avfyras från Kaliningrad att träffa mål i Blekinge. Därför planerar nu flera myndigheter och kommuner hur man ska kunna öva skarpt på en massevakuering. Men hur skulle det gå till? frågar sig SR:s podcast ”Gräns”.

... hur Ukraina ger maskinerna de farligaste uppdragen

Små markrobotar har blivit en viktig nyckel i Ukrainas strategi på fronten. De levererar ammunition, evakuerar sårade och tar sig genom områden som skulle innebära att soldater behöver riskera livet. NPR har träffat ett drönarförband som skickar ut robotarna på de allra farligaste uppdragen.

... du verkligen ska bojkotta fotbolls-VM?

Fotbolls-VM har knappt kickat igång och turneringen är redan omgärdad av kontroverser. En somalisk domare nekas inresa till USA, Fifas president Gianni Infantino fortsätter att smöra för Donald Trump – och är inte hela spektaklet så dyrt att vanligt folk stängs ute? I ”Today in focus” frågar sig The Guardians sportprofiler om det kanske är dags att bojkotta VM.