Poddsvep: Blir det här dödsstöten för Infantino?

President Gianni Infantino under matchen mellan Norge och England på lördagen. (George Walker IV /AP/TT)

En larv som sätter skräck i danska städer, en världsartist som sätter sig emot Trump och en Fifa-president som eventuellt – men kanske troligen inte – satt sin sista potatis. Här är veckans poddtips för dig som vill veta ...

... hur Bad Bunny blev en politisk spelare

Det senaste decenniet har den puertoricanske artisten Bad Bunny tagit världen med storm, och i helgen satte han hela Strawberry Arena i gungning med sin reggaeton och salsa. Men han nobbar USA på världsturnén och har på sistone blivit en av Donald Trumps största kritiker. Hur gick det till? DN:s Spotlight backar bandet.

... om ”helveteslarven” verkligen är så hemsk

Larven från ekprocessionsspinnaren har stängt parker i Tyskland och skapat allmän panik i danska Odense. Det mesta pekar på att ”larven från helvetet”, som orsakar klåda och utslag, snart också dyker upp i Sverige. Har larven gjort sig förtjänt av sitt öknamn och hur jobbigt är det egentligen att drabbas? Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, reder ut i Aftonbladet Daily.

... om Fifas Infantino närmar sig slutet

Fifa-presidenten Gianni Infantino är inte fotbollsvärldens största idol den här sommaren. I veckan har hans bromance med president Donald Trump åter hamnat i rampljuset, efter ett telefonsamtal som slutade i att avstängningen av USA:s stjärnspelare Folarin Balogun hävdes under VM. BBC:s podcast Profile frågar sig om den senaste kontroversen blir slutet för Infantinos karriär – eller bara ännu ett kapitel i en ”skamlös era”.