Kan Kristerssons utflugna barn påverka opinionen?

Statsministerns Ulf Kristersson och två av döttrarna. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)

Tiden rinner ut för överlevande i rasmassorna i Venezuela. Ulf Kristerssons dissade viktiga Sverige-matchen. Och amerikanska försvarsmaktens system som gör att de – i stället för brittiska jurister – dömer i brott som begåtts i Storbritannien. Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...

... Venezuelas kamp om att hitta överlevare

Efter jordskalven i Venezuela tidigare i veckan kämpar nu räddningspersonal med att hitta överlevande under rasmassorna. Den största chansen finns under ett 72-timmarsfönster. I BBC:s podd kan du höra en räddningsarbetare berätta om en kvinna som dog när hon skyddade sin hund. I podden berättar programledaren också om frustrationen som växer hos befolkningen över att hjälpen dröjde.

... hur Kristerssons barn kan påverka opinionen

Om du redan saknar Almedalsveckan på Gotland kan du lyssna på SvD:s senaste avsnitt av Politiken. I avsnittet pratar tidningens politikprofiler bland annat om Ulf Kristerssons inställning till matchen mellan Sverige och Japan, som han valde att inte se. Dumt, tycker Torbjörn Nilsson, om Kristersson vill vinna valet. Maggie Strömberg berättar om en helt annan teori till varför det går så dåligt för statsministern i opinionen: Han saknar sina utflugna barn för mycket.

... Moa Wallins ögonblick med Jan Emanuel

Podden Druid & Zimmerman tar ett lite skvallrigare grepp på Almedalsveckan. Bland annat berättar poddprofilen Moa Wallin om en episod där hon brände sig på en cigarett. Precis samtidigt fick hon ögonkontakt med entreprenören Jan Emanuel. Utan att röra en min häller Wallin då sin drink över sig för att dämpa brännskadan – något hon tror skrämde upp Emanuel. I podden får du höra om historien och Emanuels egna ord om vad han tänkte.

... varför den amerikanska militären tog upp ett brittiskt fall

Efter att den brittiska akademikern Sarah Steele blivit utsatt för strypning av en amerikansk stridspilot, hamnade fallet i det amerikanska försvarets egen domstol, i stället för att tas upp av det brittiska rättsväsendet. Fenomenet är inte ovanligt, men har länge fått ganska lite uppmärksamhet. I det senaste avsnittet av The Guardians podd Today in focus berättar grävreportern Harry Davies om hur den amerikanska militärdomstolen skiljer sig från den vanliga brittiska, och andra fall som prövats i USA.