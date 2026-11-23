Räddningsarbetare söker efter överlevande och kvarlevor efter attacken som träffade lägenhetshuset i Dymer.

En kvinna och en sjuårig pojke har kunnat räddas från rasmassorna efter den ryska attacken som träffade ett femvåningshus utanför Kyjiv på söndagsmorgonen, rapporterar AVT Nyheter.

Pojken låg begravd i 14 timmar innan han räddades.

– Han sa att han hörde allt och att han ropade, men ingen hörde honom på grund av allt oljud, säger pojkens farmor Tjetjana.

Elva personer har bekräftats döda i attacken. Räddningsarbetet behövde avbrytas flera gånger på grund av nya drönarhot mot platsen.