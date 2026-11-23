Pojke grävdes fram efter 14 timmar: ”Ingen hörde honom”
En kvinna och en sjuårig pojke har kunnat räddas från rasmassorna efter den ryska attacken som träffade ett femvåningshus utanför Kyjiv på söndagsmorgonen, rapporterar AVT Nyheter.
Pojken låg begravd i 14 timmar innan han räddades.
– Han sa att han hörde allt och att han ropade, men ingen hörde honom på grund av allt oljud, säger pojkens farmor Tjetjana.
Elva personer har bekräftats döda i attacken. Räddningsarbetet behövde avbrytas flera gånger på grund av nya drönarhot mot platsen.
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