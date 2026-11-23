Minst 15 döda i ryska attacker mot Kyjiv
Minst femton personer har dödats i ryska attacker mot Kyjiv med omnejd under söndagen, skriver AFP.
Majoriteten av dem när ett femvåningshus i Dymer, norr om huvudstaden, förstördes av en drönare.
Flera kunde räddas ur rasmassorna, däribland en sjuårig pojke och en 79-årig kvinna.
Ytterligare fyra personer har dödats i andra anfall i området, bland annat mot en mataffär. Det är oklart exakt hur många som har skadats i attackerna, men enligt Kyiv Independents senaste siffror handlar det om totalt 18 personer.
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