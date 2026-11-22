Om det skulle visa sig att Ukraina lyckats förstöra ett ryskt krigsfartyg vid Libyens kust är det en av Ukrainas mest framgångsrika marinattacker i år, rapporterar The Guardian.

Mycket är fortfarande okänt och Ukraina har inte kommenterat angreppet, men baserat på bilder tagna utanför det nordafrikanska landets kust säger analytikern Hi Sutton att det troligen rör sig om havsdrönare.

Fartyget, en Merkury-korvett, är värt omkring två miljarder kronor. Tidiga bedömningar talar för att det förstörts.

Ukraina har specialförband i Libyens västra delar, där den FN-stödda regeringen styr. Ryssland har samtidigt band till administrationen i de östra delarna.