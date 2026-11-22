Överbefälhavare Michael Claesson har träffat Ukrainas nya försvarsminister Jevhenij Chmara för ett möte om Jas Gripen, skriver det ukrainska försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

Försvarsmaktens presschef Jonas Beltrame-Linné uppger för TV4 Nyheterna att mötet ägde rum i Ukraina.

”Besöket har bland annat innehållit mycket bra diskussioner kring vårt fortsatta stöd till Ukraina, inte minst vad gäller JAS 39 Gripen.”

Enligt det ukrainska pressmeddelandet betonade Chmara att Gripenplanen kan bli ett viktigt verktyg för att bekämpa bland annat jetdrivna drönare och flygplan som fäller glidbomber.