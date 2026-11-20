En man fiskar vid floden Dnepr i Kyjiv tidigare i veckan.

Tre broar i Ukrainas huvudstad Kyjiv har träffats av ryska ballistiska robotar under natten mot fredag. Det skriver stadens borgmästare Vitalij Klytjko på Telegram.

Det är på fredagsmorgonen ännu oklart hur omfattande skadorna är.

”Jag uppmanar alla invånare att låta bli att köra in i staden med privata fordon om det inte är absolut nödvändigt”, skriver Klytjko.

Det finns för närvarande inga uppgifter om några skadade. Både Ukraina och Ryssland har återkommande riktat attacker mot infrastruktur under hösten.