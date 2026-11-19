Europa och Ukraina är inte redo att göra de kompromisser som krävs för fred. Det säger Rysslands president Vladimir Putin efter morgonens möte med Xi Jinping och Donald Trump, enligt Reuters.

Putin uppger också att han diskuterat en möjlig vapenvila i flera områden med det ryska säkerhetsrådet, men att de överläggningarna ställts in efter Ukrainas senaste attack mot den viktiga Kertjbron, som förbinder det ockuperade Krym med Ryssland.

– Vi kommer att svara på de här attackerna, det vill jag att alla ska veta. Jag tror att vårt svar kommer att bli mycket mer smärtsamt än det Ukraina har gjort, säger Putin enligt Sky News.