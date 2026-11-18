Under de senaste sju månaderna har ryska och ukrainska soldater sökt skydd i en stinkande gammal sovjetisk pipeline, drygt en meter i diameter, som skär genom regionen Charkiv. Det rapporterar BBC News.

Framför allt erbjuder tunneln skydd från drönare. Men den kan även användas för transport via en eldriven vagn. Emellanåt bryter strider mellan de båda sidorna ut i tunneln.

De trånga förhållandena är mycket utmanande. Utöver förslitningsskador är det vanligt att soldater får panikattacker eller svårt att andas.

– Det var svårt. Det var varmt och jag var rädd där inne i röret. Men vid något tillfälle tänkte jag bara ”okej, det är bara att bita ihop och fortsätta framåt”, säger Gecko, en frivillig från Colombia, till BBC.