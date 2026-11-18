Den för Ryssland viktiga Kertjbron, som förbinder landet med Krym, har attackerats på nytt. Trafiken över bron har stoppats, skriver den ryskinstallerade guvernören på halvön Sergej Aksyonov på Telegram. Det rapporterar Reuters.

Det är oklart vilken typ av attack som har utförts och hur omfattande skadorna är. Attacken är den tredje den här veckan.