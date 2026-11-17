Skärmdump från film som publicerats av Ukrainian Security Service under tisdagen.

En del av den viktiga Kertjbron, som förbinder Ryssland med Krym, förstördes i ukrainska attacker under natten till tisdagen. Johan Huovinen, militär lärare i strategi på Försvarshögskolan, ser det som ett potentiellt hårt slag mot den ryska ockupationen av halvön.

– Bron till Krym är oerhört viktig för att Ryssland ska kunna upprätthålla försörjningen till Krym eftersom landkorridoren från Mariupol ner till Krym är så hårt åtsatt, säger han till SVT Nyheter.

Huovinen menar att attackerna är ett sätt för Ukraina att sätta press på Ryssland inför de förhandlingar som stundar.