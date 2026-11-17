Den ukrainska attacken av Kertjbron, som förbinder ockuperade Krym med Ryssland, kan få stora konsekvenser för kriget, tror två skandinaviska utrikeskorrespondenter.

Berlingskes Rysslandskorrespondent Emil Rottbøll menar att det handlar om en förbindelse som dagligen används av 10 000 fordon.

”Det står redan nu klart att det, både ur praktisk och symbolisk synpunkt, är ett gigantiskt nederlag för Ryssland”, skriver han.

Kertjbron som invigdes av president Vladimir Putin har sedan start varit ett prestigeprojekt för ryssarna, inte minst eftersom den knutit Krym närmare det ryska fastlandet. NRK:s Moskvakorrespondent Jan Espen Kruse pekar ut bron som Rysslands huvudförsörjningsväg för hela halvön. Krym kan också nås andra vägar, men dessa är mer riskfyllda.

– Vi vet inte hur stora skador bron har, men om de är omfattande så kommer detta få stora konsekvenser, slår han fast.