En stor del av Kertjbron, som förbinder Krym med Ryssland, förstördes i nattens attack mot Ryssland. Fredrik Wesslau, senior expert vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations, säger till TT att attacken är en ”rejäl bedrift” av Ukraina.

Han betonar att tidpunkten – precis innan Vladimir Putin ska träffa Xi Jinping och Donald Trump vid ett trepartsmöte – är av högsta vikt.

– Det är väldigt genant och förödmjukande för honom att de lyckades träffa och slå ut bron. Det verkar ju som att de har fått den att kollapsa, i alla fall, säger han.

Att Ukraina nu åter riktar in sig på Kertjbron kan vara ett sätt att visa att man fortfarande har kort att spela, genom att skada strategisk infrastruktur.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt att attacken är ett svar på ryska angrepp mot broar i Ukraina