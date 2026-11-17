Rysk militär hävdar att man skjutit ner över 2 000 ukrainska drönare och fyra långdistansrobotar under det senaste dygnet, rapporterar BBC. 600 av dem riktades mot huvudstaden Moskva, enligt borgmästaren Sergej Sobjanin.

Samtidigt har Kertjbron, som förbinder Ryssland med den ockuperade Krymhalvön, stängts efter en ukrainsk attack, uppger den ryssinstallerade guvernören Sergej Aksyonov. Vilka skador bron har fått är oklart.

Rysslands broattacker i Kyjiv i natt har lett till störningar i vatten- och värmeförsörjningen, uppger huvudstadens borgmästare Vitalij Klytjko. Broarna sträcker sig över floden Dnipro och spelar en viktig roll för stadens infrastruktur.