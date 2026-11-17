Bilder från klipp från attacken som publicerats av Volodymyr Zelenskyj.

Kertj är kaputt efter den mest förödande ukrainska attacken hittills mot den ryska prestigebron. Symboliken är enorm och det är med en förnedring i bagaget som Vladimir Putin snart träffar Xi och Trump.

Attackens strategiska betydelse för Ukrainas långvariga mål att skära av Krymhalvön diskuteras däremot. Vad som händer härnäst kan avgöras av hur hårt Ukraina lyckas dra åt strypsnaran.