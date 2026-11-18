Arkivbild från september: Eld och rök stiger från ett raffinaderi i södra Moskva.

Intensiva ukrainska drönarattacker har lett till driftstörningar eller driftstopp i 15 av Rysslands 35 större oljeraffinaderier. Det rapporterar Reuters. Den samlade volym som raffinaderierna kan bearbeta har rasat med 45 procent jämfört med slutet av oktober.

Den minskade produktionen riskerar att leda till ett minskat utbud på den globala bränslemarknaden, men även göra det svårt för Ryssland att leverera diesel till USA.

Rysslands energidepartement har inte velat kommentera saken.