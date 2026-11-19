En explosion inträffade i närheten av den svenska ambassaden i Kyjiv under torsdagen, skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) på X.

Hon har varit i kontakt med den svenska ambassadören i Ukraina och ingen ska ha kommit till skada.

”Ukrainas befolkning tvingas varje dag utstå meningslösa ryska attacker. Dessa attacker visar att Ryssland inte är intresserat av fred”, skriver Malmer Stenergard.

Hon meddelar även att den ryska ambassadören nu kommer att kallas upp.