Att USA dröjer med att leverera de luftförsvarsrobotar som EU redan betalat för till Ukraina är ”svårt att förstå”, skriver Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

”Vi måste stärka vårt försvar. Det är avgörande att USA godkänner överföringen av Patriotrobotarna”.

I somras kunde flera medier rapportera att de amerikanska lagren av Patriotrobotar befann sig på kritiskt låga nivåer på grund av kriget i Iran. Tankesmedjan Atlantic Council slog i mitten av augusti fast att det kan ta åratal att bygga upp kapaciteten till normala nivåer.