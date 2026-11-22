Ett ryskt stridsfartyg har attackerats vid en marinbas i östra Libyen, rapporterar AP. Det misstänks handla om en ukrainsk drönarattack, och enligt nyhetsbyråns källor orsakade angreppet stora skador på fartyget.

Fartyget som attackerades uppges vara en korvett av typen Merkury, och är värt motsvarande över två miljarder kronor. Enligt CNN har satellitbilder visat svart rök stiga från hamnområdet.

Sent på söndagskvällen kommer uppgifter om att även ett andra fartyg attackerats i Libyen.