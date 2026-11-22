Striderna • Omni förklarar
Rysslands ”tredagarskrig” i Ukraina har snart pågått i fem år. Ryssarna har för länge sedan kört fast på slagfältet och signalerna tyder på att den ryska ekonomin är körd i botten. Ändå backar Kreml inte en millimeter från sina krav. Rysslandskännarna Jakob Hedenskog och Joakim Paasikivi förklarar varför.
Rysslands ”tredagarskrig” i Ukraina har snart pågått i fem år. Ryssarna har för länge sedan kört fast på slagfältet och signalerna tyder på att den ryska ekonomin är körd i botten. Ändå backar Kreml inte från sina krav.
Varför?
För Rysslands del handlar det inte bara om Ukraina, utan om en tradition av militärt tänkande som går långt tillbaka i tiden.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen