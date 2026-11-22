Rysslands ”tredagarskrig” i Ukraina har snart pågått i fem år. Ryssarna har för länge sedan kört fast på slagfältet och signalerna tyder på att den ryska ekonomin är körd i botten. Ändå backar Kreml inte från sina krav.

Varför?

För Rysslands del handlar det inte bara om Ukraina, utan om en tradition av militärt tänkande som går långt tillbaka i tiden.