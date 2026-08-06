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Efter olyckan utanför Tjörn – pojken har lämnat sjukhuset
Pojken som skadades i båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har skrivits ut från sjukhuset, uppger Expressen. Tidigare i veckan fick pappan – som enligt DN vårdades på Kungälvs sjukhus – lämna sjukhuset.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- På tisdagskvällen den 28 juli kolliderade en fritidsbåt och det norska lastfartyget Misje Verde utanför Tjörn.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen togs upp av privatpersoner och fördes till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Både befälhavaren och lotsen nekar till brott.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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