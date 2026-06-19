Polen fråntar Zelenskyj landets högsta utmärkelse
Polens president Karol Nawrocki fråntar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landets högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Det meddelar Nawrocki på X, rapporterar AFP.
Anledningen är att Zelenskyj valt att uppkalla ett specialförband efter den nationalistiska gerillan Ukrainska upprorsarmén (UPA), vilket mött hård kritik i Polen.
UPA låg bakom massakrer på polacker under andra världskriget. Enligt uppskattningar dödades omkring 100 000 polacker i syfte att skapa ett ”etniskt rent” Ukraina.
bakgrund
Ukrainska upprorsarmén
Wikipedia (sv)
Ukrainska upprorsarmén (UPA) (ukrainska: Українська повстанська армія: Ukrajinska postanska armija) var en ukrainsk nationalistisk gerillarmé aktiv på 1940-talet. UPA var den militära grenen av Organisationen för ukrainska nationalister (ONU-B) under Stepan Bandera.
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