Polen fråntar Zelenskyj landets högsta utmärkelse

Polens president Karol Nawrocki fråntar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landets högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Det meddelar Nawrocki på X, rapporterar AFP.

Anledningen är att Zelenskyj valt att uppkalla ett specialförband efter den nationalistiska gerillan Ukrainska upprorsarmén (UPA), vilket mött hård kritik i Polen.

UPA låg bakom massakrer på polacker under andra världskriget. Enligt uppskattningar dödades omkring 100 000 polacker i syfte att skapa ett ”etniskt rent” Ukraina.