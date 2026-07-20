Polgár tackar nej till att bli Ungerns president

Schacklegendaren Judit Polgár tackar nej till premiärminister Péter Magyars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP.

”Jag känner inte att jag har styrkan att axla det historiska ansvaret att ena en splittrad nation”, skriver Polgár på sociala medier.

Péter Magyar uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgár som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, skriver Guardian.