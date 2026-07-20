ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Det ungerska parlamentet. (Zsolt Szigetvary /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Ungern

Polgár tackar nej till att bli Ungerns president

Av Adam Lindh
Publicerad:

Schacklegendaren Judit Polgár tackar nej till premiärminister Péter Magyars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP.

”Jag känner inte att jag har styrkan att axla det historiska ansvaret att ena en splittrad nation”, skriver Polgár på sociala medier.

Péter Magyar uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgár som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, skriver Guardian.

Polgár anses vara den främsta kvinnliga schackspelaren genom tiderna
AFP  · Ofta betalvägg
Ungerns president Tamás Sulyok skrev under sin egen avgång förra veckan
www.theguardian.com
Judit Polgár på Facebook (ungerska)
Facebook
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Maktskiftet i UngernUngernEuropa