Ungern ska välja president nästa vecka – oklart vem

Ungerns nya president ska väljas av parlamentet på tisdag. Det skriver en av premiärminister Péter Magyars partikamrater i ett brev till en av parlamentets talmän, skriver ungerska HVG.

Det är okänt vem det blir. Under de senaste dagarna har Magyar haft möten med samhällsdebattören Fülöp Botond, historikern Romsics Ignác och juristen Baka András.

Valet har varit en följetong. Först hade Magyar svårt att bli av med den Viktor Orbán-trogne presidenten – och när det väl skedde nominerade han snabbt schackstjärnan Judit Polgar till posten. Men hon tackade nej och Magyar, som hade utlovat öppenhet i valet av president, fick motta hård folklig kritik för processen.