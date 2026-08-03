Bred folklig jakt efter ny president i Ungern

Den ungerska jakten på en ny president saknar inte förslag, men väl en process för hur en enskild kandidat ska vaskas fram, skriver The Guardian.

Premiärminister Péter Magyar efterlyste i juli förslag från allmänheten om vem som borde ta över efter avgående Tamás Sulyok. Hur förslagen skulle lämnas in fanns det dock inte några bestämda rutiner för. Därför tog enskilda medborgare saken i egna händer och skapade egna omröstningar på sina privata sociala medie-sidor.

Sedan dess har en bred skara kandidater mejslats fram: underklädesmodeller, kroppsbyggare och dokusåpakändisar. Mest populära tycks dock pensionären András ”Hide the Pain Harold” Arató, Nobelpristagaren Katalin Karikó och uppfinnaren Ernő Rubik, vara.

Vilka kandidater som det i slutändan ska röstas om är ännu inte klart.