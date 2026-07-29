Smekmånaden slut – Magyar tappar efter Polgár-affären

Efter en flygande start som ungersk premiärminister har Peter Magyar åkt på sitt första tydliga bakslag. I nya mätningar faller stödet både för Magyar och hans parti Tizsa, rapporterar Euractiv.

Tillbakagången kopplas till hanteringen av presidentrollen. Efter att ha kickat ut den Orbán-vänliga presidenten nominerade Magyar snabbt schackdrottningen Judit Polgár, som kort senare tackade nej.

Nomineringsprocessen fick hård kritik. Under valrörelsen sa Magyar att folket skulle få välja sin president och lovade att partierna inte längre skulle nominera ”pålitliga kamrater i rökfyllda rum” till presidenter.

Experter beskriver händelsen som Magyars första stora misstag.

– Smekmånaden är över, säger den politiska analytikern Gábor Török till Euractiv.