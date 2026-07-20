Schackmästare kan bli Ungerns nya president
Schackstjärnan Judit Polgar föreslås bli Ungerns president, rapporterar AFP. Premiärminister Péter Magyar har föreslagit henne till posten och skriver i ett inlägg på Facebook att han ska möta Polgar för att formellt framföra frågan. Polgar har vunnit fem OS-guld och anses vara den främsta kvinnliga schackspelaren genom tiderna.
”Vårt land behöver enighet, fred och en president som alla ungrare kan vara stolta över”, skriver han i inlägget.
I förra veckan röstade det ungerska parlamentet igenom en grundlagsändring som gav presidenten Tamás Sulyok fem dagar på sig att avgå. I helgen skrev den Orbánlojale presidenten under sin avgång.
Maktskiftet i Ungern – det gäller saken
- Péter Magyar och hans parti Tisza vann en jordskredsseger i Ungerns val den 12 april och fick supermajoritet med 138 av 199 mandat i parlamentet.
- Viktor Orbán erkände sig besegrad efter 16 år vid makten när hans Fidesz fick 52 mandat.
- Magyar har krävt presidentens avgång och lagt fram ett förslag om att begränsa premiärministers mandatperiod till åtta år.
- EU har frigjort över 100 miljarder kronor i tidigare frysta medel till Ungern efter Magyars valseger och löften om rättsstatliga reformer.
- Magyars regering har bland annat förändrat tonen i den tidigare Fideszlojala medierapporteringen och hävt förbud mot ukrainska medier.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen