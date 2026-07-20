Schackmästare kan bli Ungerns nya president

Schackstjärnan Judit Polgar föreslås bli Ungerns president, rapporterar AFP. Premiärminister Péter Magyar har föreslagit henne till posten och skriver i ett inlägg på Facebook att han ska möta Polgar för att formellt framföra frågan. Polgar har vunnit fem OS-guld och anses vara den främsta kvinnliga schackspelaren genom tiderna.

”Vårt land behöver enighet, fred och en president som alla ungrare kan vara stolta över”, skriver han i inlägget.

I förra veckan röstade det ungerska parlamentet igenom en grundlagsändring som gav presidenten Tamás Sulyok fem dagar på sig att avgå. I helgen skrev den Orbánlojale presidenten under sin avgång.