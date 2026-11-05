Omfattningen av hackerattacker mot kylar och frysar kan vara mycket större än vad som hittills framgått, rapporterar P4 Malmöhus.

I nuläget handlar det om ett tjugotal anmälningar från hela landet, men polisen är övertygad om att den verkliga siffran är betydligt högre, säger presstalespersonen Nils Norling.

– Det kan finnas företag som kanske inte insett riktigt att de varit drabbade. Det kan också vara företag som är ganska små som inte haft möjlighet att anmäla ännu, säger han.