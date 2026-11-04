Illustrationsbild: Frysvaror körs ut för att slängas i en matbutik i Sjöbo efter hackerattackerna som höjde temperaturen i frysarna till 50 grader.

Två proryska hackergrupper tar på sig ansvaret för attackerna mot butiksfrysar runt om i Europa, rapporterar italienska Ansa.

”Det behövdes ingen skadlig kod. Vi utnyttjade helt enkelt de integrerade systemen”, säger de båda grupperna Noname057 och Z-Pentest i en gemensam video i sociala medier.

I videon som delvis publiceras av italienska public service-kanalen Tg1 pekar grupperna ut de attackerade systemen Danfoss och Dixell.

De skriver att de även har tillgång till vattenförsörjningssystem, kraftverk och industrianläggningar.

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