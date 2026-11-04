Förstörda kylvaror slängs från en Icabutik på Odengatan i Stockholm den 2 november 2026.

Säpo håller koll på hackerattackerna mot frysar i matbutiker, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Det är naturligtvis allvarligt. Säkerhetspolisen följer det här för att kunna förstå och bedöma vilken aktör som ligger bakom och varför det genomförs, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo till kanalen.

Han vill inte uttala sig om huruvida någon statsaktör misstänks ligga bakom attackerna.

Två ryska hackergrupper tog på onsdagen på sig ansvaret i ett inlägg i sociala medier, enligt den italienska public service-kanalen Tg1. De antydde även att de kunde ge sig på vattenförsörjningssystem, kraftverk och industrianläggningar.

Tonvis med mat har fått slängas i Sverige och flera andra europeiska länder efter att frysarnas kylsystem ställts på 50 grader.