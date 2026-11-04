Jacob Gilléns Ica-butik i Alvesta klarade sig undan den misstänkta frysattacken i början av veckan eftersom de fortfarande använder gamla frysar. Det skriver Aftonbladet.

Frysarna är inte uppkopplade till internet, utan personalen måste reglera temperaturen på plats.

– Hade alla våra frysar och kylar höjts till 50 grader under natten hade vi fått kassera allting. Mat för flera hundratusen kronor hade kunnat gå förlorad, säger Gillén.

Men det finns också nackdelar. Om en frys skulle gå sönder mitt i natten får de inget larm. Därför planerar butiken att köpa in nya frysar, men förhoppningsvis med bättre säkerhet.