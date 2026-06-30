ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Utredaren Gunnel Lindberg och justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterar delbetänkandet från utredningen om hemliga och preventiva tvångsmedel under en pressträff på tisdagen. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska brottsbekämpningen

Polisen föreslås få ingripa mot brott i cybermiljö

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Regeringens utredare vill ge polisen, tullen och Säpo befogenheter att ingripa i den digitala världen på ett sätt som i dag skulle klassas som dataintrång.

– Man är där ute, men man ser att man saknar rättsliga förutsättningar att ingripa på det sätt som man behöver göra, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff på tisdagen.

Exempelvis kan det handla om att avbryta pågående dataintrång, att radera sexuellt övergreppsmaterial på barn eller att stoppa gängrekrytering i chattar.

Omni förklararVad händer när politikerna slutar lyssna på experterna?

Omni Mer
Utredaren: Det ska krävas att brottet har minst ett års fängelse i straffskalan
TT
Pressträff om delbetänkande om ingripanden i cybermiljö
pressmeddelande · www.regeringen.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Svenska brottsbekämpningenGunnar StrömmerSäpoPolisenPolitikRättspolitik