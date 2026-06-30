Polisen föreslås få ingripa mot brott i cybermiljö

Utredaren Gunnel Lindberg och justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterar delbetänkandet från utredningen om hemliga och preventiva tvångsmedel under en pressträff på tisdagen.

Regeringens utredare vill ge polisen, tullen och Säpo befogenheter att ingripa i den digitala världen på ett sätt som i dag skulle klassas som dataintrång.

– Man är där ute, men man ser att man saknar rättsliga förutsättningar att ingripa på det sätt som man behöver göra, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff på tisdagen.

Exempelvis kan det handla om att avbryta pågående dataintrång, att radera sexuellt övergreppsmaterial på barn eller att stoppa gängrekrytering i chattar.