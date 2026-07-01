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Dator, arkivbild. (Oscar Olsson/TT)
It-hoten mot samhället

Polisen varnar för bluffmejl om barnpornografi

Av Helena Sällström
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Polisregion Nord går ut med en varning för ett bluffmejl där avsändaren utger sig för att vara rikspolischefen.

Den som får mejlet anklagas för att ha laddat ner eller tittat på barnpornografi. Mottagaren sägs ha 72 timmar på sig att svara på mejlet. Den som inte gör det kan enligt bluffmejlet hamna i ett nationellt register för sexförbrytare.

”Mejlet, som cirkulerat tidigare i olika varianter, är en bluff som polisen uppmanar till att inte svara på”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Bluffmejlet kommer från adressen polisenfedepol34@polisen.com
pressmeddelande · polisen.se
Polisen har fått in ett flertal samtal från personer som fått mejlet
www.nsd.se  · Ofta betalvägg

Polisen tipsar om hur du skyddar dig

  • Klicka inte på några länkar och svara inte på mejlet
  • Var misstänksam om du får mejl eller sms där du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följ aldrig sådana instruktioner. Varken myndigheter, banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring myndigheten, din bank eller företaget.
  • Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.
  • Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon med exempelvis programmet Anydesk.
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