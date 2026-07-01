Polisen varnar för bluffmejl om barnpornografi

Polisregion Nord går ut med en varning för ett bluffmejl där avsändaren utger sig för att vara rikspolischefen.

Den som får mejlet anklagas för att ha laddat ner eller tittat på barnpornografi. Mottagaren sägs ha 72 timmar på sig att svara på mejlet. Den som inte gör det kan enligt bluffmejlet hamna i ett nationellt register för sexförbrytare.

”Mejlet, som cirkulerat tidigare i olika varianter, är en bluff som polisen uppmanar till att inte svara på”, skriver polisen i ett pressmeddelande.