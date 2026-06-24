Myndighetspersonalens oro för molntjänster avfärdas

Trafikverket hanterar information om bland annat broar och vägar – sådant som kan vara av intresse för främmande makt. Myndighetens it-direktör Niclas Lamberg till höger.

Trafikverket har beslutat att godkänna användning av amerikanska molntjänster som Microsoft Teams – vilket har lett till hård kritik från anställda på myndigheten, rapporterar Ekot. Kritikerna menar att beskedet kan leda till kraftigt ökade driftkostnader och att känsliga uppgifter riskerar att röjas.

Till Ekot säger emellertid Trafikverkets it-direktör Niclas Lamberg att beslutet är välgrundat och ett resultat av en ”sammanvägd bedömning”.

I slutet av maj rapporterade DN att den svenska regeringen har en ny policy, som uppmanar myndigheter att röra sig bort från amerikanska molntjänster. Något som stod i skarp kontrast till att Försäkringskassan i samma veva valde att tillåta bland annat Microsoft Teams, efter att ha varit emot det i flera år.