Experten: AI ökar hotet när företagare tar semester

Trots att antalet cyberattacker ökar kraftigt går många företagare på semester utan incidentberedskap samtidigt som it-avdelningarna är som lägst bemannade, skriver DI.

Det är en farlig kombination, samtidigt som nya AI-modeller gör det enklare för angripare att hitta sårbarheter, varnar Pernilla Rönn på tekniksäkerhetsbolaget Hiq.

– Man kan nu hitta sårbarheter med de nya effektiva AI-modellerna som man tidigare inte har kunnat hitta på jättemånga år, säger hon till DI.

Tidigare kunde företag täppa till sårbarheter genom veckovisa uppdateringar. I dag måste det ske inom minuter, menar Rönn.