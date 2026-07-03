Experten: AI ökar hotet när företagare tar semester
Trots att antalet cyberattacker ökar kraftigt går många företagare på semester utan incidentberedskap samtidigt som it-avdelningarna är som lägst bemannade, skriver DI.
Det är en farlig kombination, samtidigt som nya AI-modeller gör det enklare för angripare att hitta sårbarheter, varnar Pernilla Rönn på tekniksäkerhetsbolaget Hiq.
– Man kan nu hitta sårbarheter med de nya effektiva AI-modellerna som man tidigare inte har kunnat hitta på jättemånga år, säger hon till DI.
Tidigare kunde företag täppa till sårbarheter genom veckovisa uppdateringar. I dag måste det ske inom minuter, menar Rönn.
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