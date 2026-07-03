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Cybersäkerhet. Genrebild. (Fredrik Sandberg/TT)
It-hoten mot samhället

Experten: AI ökar hotet när företagare tar semester

Av Andreas Victorzon
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Trots att antalet cyberattacker ökar kraftigt går många företagare på semester utan incidentberedskap samtidigt som it-avdelningarna är som lägst bemannade, skriver DI.

Det är en farlig kombination, samtidigt som nya AI-modeller gör det enklare för angripare att hitta sårbarheter, varnar Pernilla Rönn på tekniksäkerhetsbolaget Hiq.

– Man kan nu hitta sårbarheter med de nya effektiva AI-modellerna som man tidigare inte har kunnat hitta på jättemånga år, säger hon till DI.

Tidigare kunde företag täppa till sårbarheter genom veckovisa uppdateringar. I dag måste det ske inom minuter, menar Rönn.

Experten: Är kritiskt att den AI vi använder inte blir en ny attackyta för angriparna
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Cybersäkerhetsrapport – så utvecklas angreppen mot företagen
bakgrund · www.checkpoint.com
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It-hoten mot samhälletIt-säkerhetArtificiell intelligens