Bråttom att stärka skyddet mot AI-cyberhot: ”Har kanske ett år på oss”

Artificiell intelligens gör det enklare för vem som helst att genomföra storskaliga cyberangrepp. Det är budskapet från KTH-professorn Pontus Johnson, som har lett arbetet med en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Nu är det bråttom för det svenska samhället att täppa till säkerhetshålen genom att bland annat integrera AI i försvaret mot hotet, enligt rapporten.

Johnson varnar särskilt för vad som händer när Kinas AI-modeller når ut på bred front.

– Vi riskerar att få vår samhällsinfrastruktur nedstängd av massiva cyberkriminella angrepp. Kanske kan vi få ett år på oss om Kina beter sig ansvarsfullt, men det vet vi inte, säger han till SvD.