Poliser som grep Henry Nowak utreds för tjänstefel

Två poliser som var inblandade i gripandet av 18-årige Henry Nowak i Southampton i vintras utreds nu för grovt tjänstefel, rapporterar brittiska medier.

Nowak knivhöggs till döds i december förra året. Men när polisen kom till platsen satte man 18-åringen i handfängsel, eftersom man larmats om att han utsatt en 23-årig man för ett rasistiskt påhopp. I videor från polisens kroppskameror hörs 18-åringen upprepade gånger säga att han blivit knivhuggen och inte kan andas.

– Det tror jag inte du blivit, grabben, svarar polisen.

Kort därefter förlorade Nowak medvetandet.

Att poliserna satte handbojor på Nowak trots att han var i akut behov av sjukvård kan ha brutit mot yrkesetiska regler när det gäller tjänstansvar och användning av våld.

23-årige Vickrum Digwa, som anklagade Nowak för påhopp, dömdes i juni till livstids fängelse för mordet.