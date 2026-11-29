Flera poliser skickades till Manchester Uniteds träningsanläggning på söndagen efter att en mindre skara missnöjda supportrar tagit sig dit för att protestera, skriver Sky News.

Missnöjet har varit stort under den svaga säsongsinledningen och efter det svidande 0–4-nederlaget hemma mot Brentford i helgen ropade supportrar åt spelarna att de inte förtjänar att bära den röda tröjan.

Protesten vid träningsanläggningen skedde utan några allvarliga incidenter.