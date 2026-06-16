Politiker köper mark från kommuner – kan göra klipp

Vid runt 300 tillfällen de senaste åren har politiker eller företag de har engagemang i köpt mark direkt från sina kommuner, rapporterar Ekot. I ett 40-tal fall har köpen ägt rum utan att kommunerna först tagit reda på marknadsvärdet eller annonserat till allmänheten, vilket krävs enligt lag.

– Det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

I några fall har köparen sålt marken vidare och gjort rejäl vinst. Exempelvis köpte Kiruna-politikern Las-Johan Dalhägg (M) mark för drygt en halv miljon, som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor.