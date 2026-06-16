Politiker köper mark från kommuner – kan göra klipp
Vid runt 300 tillfällen de senaste åren har politiker eller företag de har engagemang i köpt mark direkt från sina kommuner, rapporterar Ekot. I ett 40-tal fall har köpen ägt rum utan att kommunerna först tagit reda på marknadsvärdet eller annonserat till allmänheten, vilket krävs enligt lag.
– Det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
I några fall har köparen sålt marken vidare och gjort rejäl vinst. Exempelvis köpte Kiruna-politikern Las-Johan Dalhägg (M) mark för drygt en halv miljon, som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor.
Läs också
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen